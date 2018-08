Timp de peste doi ani, in intervalul mai 2015 - august 2017, Berrin Taha, 48 de ani, si partenerul ei Christian Lais, 39 de ani, ambii someri, au propus unor pedofili sa abuzeze copilul pe Darknet, partea de internet care nu este monitorizata de motoarele de cautare.

Tribunalul din Fribourg a condamnat-o pe femeie la 12 ani si jumatate de inchisoare si a cumulat pedeapsa de 12 ani data barbatului cu masuri de retinere pentru siguranta pentru a intarzia eliberarea acestuia cat mai mult posibil.



Mama baiatului, acum in varsta de 10 ani si dat in plasament, nu a dat explicatii in legatura cu faptele comise.



Avocatul ei a incercat sa-i diminueze responsabilitatea, mentionand "dependenta" de partenerul sau. Argumentul a fost respins de catre tribunal: daca motivatia sa initiala ar putea fi de a-si pastra relatia cu partenerul, Berrin Taha a incurajat, de asemenea, un astfel de abuz 'din motive financiare'', a explicat judecatorul Stefan Burgelin. El a mentionat ca femeia a abuzat si de o fata pe care o avea in ingrijire, scrie Agerpres.



Acest caz a iesit la lumina in toamna anului 2017 in urma unui denunt anonim. Dupa aceea, marturisirile tatalui vitreg, deja condamnat pentru pedofilie si detinerea de material pedopornografic in trecut, au condus la arestarea unor clienti, patru germani, un elvetian si un spaniol.

Christian Lais a cerut el insusi instantei ca pedeapsa sa fie insotita de masuri de detentie, astfel incat sa poata urma o terapie.

Alte patru persoane au fost condamnate in ultimele saptamani la pedepse cuprinse intre opt si zece ani de inchisoare in cazuri similare.