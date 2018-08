Potrivit MAE, in Republica Federala Germania, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 7-9 august prognozele meteorologice indica o crestere semnificativa a temperaturilor, pana la 40 de grade Celsius, izolat fiind posibile ploi puternice si furtuni.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Berlin: +493021239555, +493021239514 si +493021239516, Consulatului General al Romaniei la Bonn: +492286838135; +492286838211; +492286838244; +492286838254 si Consulatului General al Romaniei la Munchen: +4989553307; +498998106143, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Berlin +4916090884680, oficiului consular al Romaniei la Bonn +491735757585, oficiului consular al Romaniei la Munchen +491602087789 si oficiului consular al Romaniei la Stuttgart +491716813450.

In Republica Croatia, din cauza varfului de sezon estival, in luna august, circulatia rutiera pe principalele autostrazi A1 Zagreb-Split-Dubrovnik si A6 Zagreb-Rijeka, care leaga partea continentala de litoralul Marii Adriatice, precum si pe A3 Bregana-Lipovac, care este ruta predilecta de tranzit intre Slovenia si Serbia, este foarte intensa, adesea inregistrandu-se blocaje si coloane de autovehicule care se pot intinde, in special in zilele de week-end, pe zeci de kilometri.

Totodata, prognozele meteorologice pentru perioada 6-10 august indica o crestere semnificativa a temperaturilor, fapt ce a condus la emiterea unui cod rosu de canicula pentru regiunile Knin, Rijeka, Split, Dubrovnik. De asemenea, a fost emisa atentionare meteorologica cod galben pentru regiunea Zagreb. Se recomanda cetatenilor romani sa evite expunerea directa la soare si sa se hidrateze corespunzator.

MAE reaminteste cetatenilor romani care intentioneaza sa tranziteze sau sa calatoreasca in Republica Croatia ca in contextul sezonului estival este posibila prelungirea semnificativa a timpilor de asteptare la frontiere, in special la punctele de trecere Croatia - Slovenia (in special Bregana) si Croatia - Serbia (in special Bajakovo) situate pe autostrada Zagreb-Belgrad.

MAE recomanda cetatenilor romani care doresc sa se deplaseze sau sa tranziteze Republica Croatia ca, inainte de a pleca la drum, sa consulte permanent pentru informatii actualizate, paginile de internet ale Automobil Clubului Croat - http://www.hak.hr/en#traffic-flow-and-road-conditions, Companiei Nationale Croate de Cai Ferate - http://www.hznet.hr, Autoritatii Portuare Croate - http://www.portauthority.hr si a Agentiei Croate de Aviatie Civilahttp://www.ccaa.hr.

In situatii de urgenta pe teritoriul Croatiei, cetatenii romani pot apela numarul european unic de urgenta 112.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Zagreb: +38514677660 sau +38514610009, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii Romaniei in Republica Croatia: +38598414341, se arata intr-un comunicat al MAE.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://Zagreb.mae.ro,www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (disponibila gratuit in "App Store" si "Google Play"), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.