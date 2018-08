Mii de locuinte si alte cladiri au fost avariate in urma cutremurului, obligandu-i pe rezidenti sa se refugieze in alte imobile, a declarat Sutopo Nugroho, purtatorul de cuvant al institutiei mentionate.



"Acesta este un raport preliminar. Ne asteptam ca aceste cifre sa continue sa creasca, intrucat nu toate zonele din Lombok au fost inspectate de echipele de cautare si salvare", a spus oficialul indonezian.

Districtele North Lombok, East Lombok si Mataram au fost cele mai grav afectate, a precizat acelasi purtator de cuvant, adaugand ca cele mai multe dintre victime "au murit dupa ce au fost lovite de fragmente de ziduri desprinse din cladirile care s-au prabusit".

Cautarile demarate pentru gasirea victimelor au fost ingreunate de penele de electricitate si ale sistemelor de comunicatii.

Seismul de duminica s-a produs la exact o saptamana dupa ce un alt cutremur, cu o intensitate usor mai scazuta, a facut 20 de victime pe aceeasi insula, aflata la est de Bali, scrie Agerpres.

Seismul de duminica s-a produs la ora locala 19.46 (11.46 GMT), iar epicentrul sau a fost plasat la 18 kilometri nord-est fata de districtul North Lombok al insulei, la o adancime de 15 kilometri.

Dupa miscarea tectonica, autoritatile au emis imediat o alerta de tsunami, insa aceasta a fost apoi anulata, dupa ce Agentia Nationala de Geofizica a inregistrat o crestere de doar 13 centimetri a inaltimii valurilor care ajungeau in regiunile costiere invecinate.

Posturile de televiziune au prezentat imagini cu numerosi pacienti care primeau tratamente medicale in fata spitalelor locale.



"Au fost raportate intre cinci si 15 victime in fiecare sat, asadar ne asteptam ca numarul deceselor sa creasca", a declarat Najmul Akhyar, prefectul districtului North Lombok, pentru postul de televiziune Metro TV.

Echipele de salvare au evacuat aproximativ 1.000 de turisti indonezieni si straini din statiunea Gili de pe insula Lombok, a precizat Sutopo Nugroho.

Nu au fost raportate victime in randul turistilor din acea statiune, ci doar pagube materiale.

Seismul a fost resimtit si in insula invecinata Bali si in partea estica a provinciei East Java.

Pagube materiale minore au fost constatate si la nivelul cladirii aeroportului international Nghurah Rai din Bali, insa circulatia aeronavelor nu a fost afectata, a precizat un oficial local.

Seismul de saptamana trecuta, care a avut o magnitudine de 6,4, a provocat alunecari de teren ce au blocat caile de acces din regiunile montane ale insulei, iar cateva sute de rezidenti si de turisti straini pasionati de drumetii montane au ramas blocati pe pantele unui vulcan.

Indonezia gazduieste in aceasta perioada doua conferinte ministeriale despre securitate regionale si contraterorism, organizate pe insulele Bali si Lombok.

Ministrul securitatii din Indonezia, generalul Wiranto, care se afla in Lombok alaturi de omologii lui regionali din Australia, Noua Zeelanda si Myanmar, a anuntat ca o intrunire dedicata contraterorismului, ce era programata luni, a fost anulata.



Generalul Wiranto gazduia un dineu in onoarea delegatiilor venite in Indonezia, organizat intr-un hotel din districtul Mataram, in momentul producerii seismului de duminica.

Presedintele Joko Widodo a anuntat ca i-a ordonat generalului Wiranto sa coordoneze activitatea echipelor de interventie "pentru ca asistenta sa fie oferita sinistratilor cat mai repede posibil".

Indonezia se afla in Cercul de Foc al Pacificului, o regiune a lumii in care se produc frecvent eruptii vulcanice si seisme.