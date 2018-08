Bisericile evanghelice sunt cele care au ocupat prim-planul scenei in miscarea anti-avort, lansand un apel la manifestatii in centrul capitalei sub sloganul "Sa salvam doua vieti".

In tara de origine a papei Francisc, unde catolicismul este majoritar, numeroase parohii ale Bisericii catolice s-au raliat miscarii.

"Avortul este o practica criminala si nu o politica de sanatate publica, cum se incearca sa fie prezentat", au declarat organizatorii manifestatiei, respingand unul dintre argumentele sustinatorilor legalizarii, potrivit carora faptul ca avortul se practica clandestin provoaca anual moartea a zeci de femei.

Proiectul de lege, care urmeaza sa fie examinat de senatori incepand de miercuri, autorizeaza avortul pana la 14 saptamani de sarcina si prevede gratuitatea sa in toate centrele de sanatate ale tarii.

Senatul, mai conservator decat Camera deputatilor care a votat deja proiectul de lege, pare sa se orienteze catre o respingere a textului.

"Ma indoiesc ca legea va fi adoptata, pentru ca este un afront la constitutia noastra si stiu ca senatorii nu vor permite asa ceva. Argentina este pro-viata", a declarat pentru AFP Josefina Blanco, afisand o esarfa albastra, simbolul oponentilor legalizarii avortului.



In aceasta ultima linie dreapta inainte de votul de miercuri, miza este "castigarea strazii", dupa rolul determinant jucat de manifestantii cu fulare verzi, embleme ale luptei pentru legalizarea avortului, in votul deputatilor in favoarea acestei masuri de la 14 iunie (129 de voturi la 125).

Foarte influenta in Argentina, Biserica catolica organizeaza o mesa la catedrala din Buenos Aires miercuri, 8 august, in acelasi timp cu dezbaterea de la Senat.

Dezbaterea divizeaza societatea, precum si partidele politice argentiniene, dupa ce a fost initiata de presedintele Mauricio Macri, care s-a declarat impotriva avortului. Unii membri ai guvernului au asigurat insa ca el nu isi va folosi dreptul de veto daca legea este aprobata.

In Argentina, in termenii legislatiei actuale, avortul este legal numai in caz de viol sau atunci cand viata mamei este pusa in pericol, dar potrivit ONG-urilor aproape 500.000 de avorturi sunt practicate in fiecare an.

In America latina, dreptul la avort nu exista decat in Uruguay, Cuba si Ciudad de Mexico, capitala Mexicului.