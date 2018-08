UPDATE - Cele 20 de persoane aflate la bordul avionului de colecţie prăbuşit în Elveţia şi-au pierdut viaţa, au confirmat autorităţile.

Avionul, un Junker JU52 HB-HOT construit in 1939 in Germania, apartinea companiei JU-Air, fondata in 1982.

Aparatul de zbor, care poate transporta 17 pasageri si trei membri ai echipajului, s-a lovit de versantul vestic al muntelui Piz Segnas, la o altitudine de 2.540 de metri, in cantonul Grisons (est).

Potrivit cotidianului elvetian de limba germana Blick, avionul era plin pentru acest zbor, ceea ce sporeste probabilitatea ca accidentul sa se fi soldat cu 20 de victime, scrie Agerpres.

La aproape 24 de ore dupa accident, politia cantonului Grisons nu a putut oferi un bilant al tragediei. Ea a spus ca cinci elicoptere participa la operatiunile de cautare si salvare si ca spatiul aerian in zona catastrofei a fost inchis pana duminica seara.

Compania JU-Air a precizat ca detine patru aparate Junker datand din 1939 si ca a transportat peste 14.000 de pasageri in anul 2014. Pilotii companiei sunt fosti militari si piloti profesionisti, toti voluntari.

Un alt accident de avion s-a produs sambata in centrul Elvetiei. Patru persoane membre ale aceleiasi familii, printre care si doi copii, au murit sambata dimineata dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabusit intr-o padure, provocand un incendiu care a distrus complet avionul. Avionul s-a prabusit intr-o zona inaccesibila in trecatoarea montana Rengg, din cantonul Nidwalden.