"Astazi, s-a incercat asasinarea mea", a declarat apoi Maduro intr-un discurs televizat. El l-a acuzat pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca este implicat in atentatul impotriva lui.

Sapte militari au fost raniti in atentat si spitalizati, a anuntat ministrul informatiei, Jorge Rodriguez.

"Este vorba despre un atentat impotriva persoanei presedintelui Nicolas Maduro", a declarat Rodriguez dupa incidentul in timpul caruia Maduro, in direct la televiziunea de stat, si-a intrerupt discursul pe care il sustinea la o ceremonie militara din centrul Caracas. Potrivit DPA, la ceremonia militara participau peste 17.000 de soldati, care dupa explozii au rupt randurile si au inceput sa fuga. Transmisiunea in direct a fost apoi oprita.

In plina alocutiune, dupa un zgomot de detonare, Maduro, sotia sa Cilia Flores si militarii de rang inalt care ii inconjurau pe estrada s-au uitat spre cer, cu un aer surprins si ingrijorat.

Potrivit ministrului, "o incarcatura exploziva (...) a detonat in apropierea estradei pe care se afla presedintele" si alte incarcaturi au explodat in mai multe locuri ale paradei militare.

Presedintele Maduro "a scapat complet nevatamat si in acest moment se pregateste sa-si reia programul obisnuit", a mai declarat ministrul informatiei.

Exploziile au "provocat ranirea a sapte membri" ai Garzii nationale bolivariene care erau desfasurati la locul ceremoniei militare si ei "beneficiaza in prezent de ingrijiri" spitalicesti, a mai mentionat Rodriguez.

Guvernul a acuzat "extrema dreapta", expresie prin care desemneaza opozitia, ca s-ar afla in spatele acestui "atentat".

Inflatie record in Venezuela

In Venezuela, toti indicatorii economici sunt pe rosu de ani de zile. Inflatia ar putea atinge 1.000.000% la sfarsitul lui 2018, potrivit Fondului Monetar International, in timp ce PIB-ul ar urma sa scada cu 18%.

Penuria de alimente, medicamente si bunuri de consum este generalizata in aceasta tara in care serviciile publice, de intretinere a infrastructurii de furnizare a electricitatii, de transport sau de alimentare cu apa s-au degradat puternic.

Incidentul de la ceremonia militara a avut loc in ziua primei aniversari a infiintarii Adunarii constituante venezuelene, care a permis guvernului sa-si consolideze puterea si sa neutralizeze opozitia.

Profitand de diviziunile din tabara anti-Maduro, acest organism, format numai din sustinatori ai sefului statului si care dispune de prerogative largite, si-a atribuit majoritatea competentelor Parlamentului, singura institutie a tarii controlata de opozitie.

Adunarea constituanta a devansat alegerile prezidentiale in care a fost reales, la 20 mai, Nicolas Maduro, pana in 2025, in conditiile in care opozitia nu a participat la scrutin. Victoria sa nu a fost insa recunoscuta de o mare parte a comunitatii internationale.