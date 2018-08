Incepand cu 8 iunie, numeroase persoane au fost inchise in centre de detentie federale 'incalcandu-se drepturilor lor constitutionale', se arata in plangerea depusa de mai multe entitati in numele detinutilor, intre care organizatia pentru apararea drepturilor civile ACLU si Prison Law Office, care ofera asistenta gratuita detinutilor din California, scrie Agerpres.

'Sunt inchisi in celule in cea mai mare parte a zilei si toata noaptea. Niciun membru al serviciilor de sanatate nu i-a examinat', se mai arata in document, care precizeaza ca 'acestora li se ofera doar produse alimentare inadecvate si, uneori, necomestibile cum ar fi lapte expirat sau sandwich-uri care contin doar felii de paine'.

Marti, mai multi oficiali ai administratiei americane - intre care si unul dintre sefii politiei de frontiera ICE - au fost chestionati intr-o audiere in Congres dupa aplicarea in primavara a politicii de 'toleranta zero' fata de imigratia ilegala.

In plangere se afirma ca imigrantii ilegali din California au fost supusi unor 'conditii de detentie riguroase care pot fi descrise in termeni rezonabili ca fiind punitive si inumane'.

In plus fata de Donald Trump, ministrul securitatii interne Kirstjen Nielsen, ministrul justitiei Jeff Sessions, precum si responsabili ai ICE si alte organisme sunt, de asemenea, vizati de actiuni in justitie.