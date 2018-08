Barbatul in varsta de 45 de ani, Yunus Ahmed, a fost transportat de urgenta la un spital din districtul Muzaffarnagar, in timp ce femeia a fost arestata, a anuntat Anil Kumar Kaparwan, seful politiei locale.

In urma cu un an, avand consimtamantul partenerei sale, barbatul s-a casatorit a doua ora, pentru ca nu aveau un copil. Insa, la scurt timp dupa aceasta casatorie certurile s-au intetit, intrucat femeie considera ca barbatul petrecea prea mult timp in casa celei de-a doua sotii, conform jurnalul.ro.

"Miercuri, certurile s-au intensificat, iar femeia, care il acuzase in mod repetat ca nu isi petrecea timpul cu ea si ca o ignora, i-a taiat organele genitale cu un cutit", a mentionat Kaparwan.

Barbatul "a fost dus de urgenta la spital in stare grava si a primit tratament medical", a mai spus el, tinand sa precizeze ca femeia a fost retinuta dupa ce rudele victimei au depus o plangere.

Femeia e acuzata de provocarea de rani corporale grave, riscand o pedeapsa de maxim 10 ani in inchisoare, potrivit autoritatilor.