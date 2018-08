"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se aflam tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile locale, in perioada 31 iulie 2018 - 5 august 2018, sudul Frantei (Departamentele Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, Herault, Pyrenees Orientales, Aude, Tarn si Aveyron), se confrunta cu cod portocaliu de canicula (temperaturi care pot atinge 40-42 grade Celsius).



Cetatenii romani aflati in vacanta sau stabiliti in sudul Frantei sunt sfatuiti sa evite zonele pentru care sunt activate codurile de alerta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris 00 33 (0) 1 47 05 29 66 sau 00 33 (0) 1 47 05 27 55, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor romani din strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorul Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Consulatului General al Romaniei la Marsilia: 00 33 (0) 6 10 02 71 64", arata MAE.