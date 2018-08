"Persoana, a carei identitate nu este inca cunoscuta, s-a aruncat in aer in mijlocul terenului de fotbal in jurul orei 08:30 (06:30 GMT). Era singur pe teren. Pista sinuciderii pare, pentru moment, privilegiata, pentru ca daca ar fi vrut sa faca victime, el ar fi mers intr-un alt loc, intr-un alt moment", a mai spus Aydin.

Explozia nu a facut nicio alta victima, scrie Agerpres.

Dupa analizarea ramasitelor individului, "se pare ca este vorba despre un european de aproximativ 50 de ani, un fost militar de cariera", a mai spus Aydin.

Parchetul federal, care se ocupa de cazurile de terorism din Belgia, a declarat ca nu ancheteaza acest caz, sugerand ca nu este vorba despre un act terorist.