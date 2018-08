Publicatia thelocal.se precizaeza ca autoritatile din Romania "au intampinat dificultati in a explica situatia in timpul unei conferinte de presa in care a descris cazul ca 'fara precedent' si a invocat o conventie internationala in care este stipulat ca placutele de inmatriculare pot include fie cifre, fie cifre si litere".

"Este un abuz. M-au lasat sa trec granita si sa intru in Romania fara sa imi spuna ca fac ceva ilegal. Cand am intrat in Romania eram in legalitate, iar apoi n-am mai fost? Este absurd… Daca aveam un mesaj despre Mos Craciun, nu mai aveau nicio problema cu mine", a declarat Razvan Stefanescu, citat de AFP.

Thelocal.se precizeaza ca mesajul este unul contra PSD, partid de stanga aflat la guvernare in Romania, amintind totodata si de protestele de amploare in Romania, potrivit digi24.ro.