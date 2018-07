"I-am spus direct presedintelui ca eu consider ca discursul sau nu este doar un factor de divizare, ci a devenit din ce in ce mai periculos", a declarat AG Sulzberger intr-un comunicat, confirmand aceasta intrevedere care a avut loc la 20 iulie la solicitarea Casei Albe.

"L-am rugat sa-si reconsidere atacurile masive impotriva jurnalismului pe care le consider periculoase si daunatoare pentru tara noastra", a adaugat Sulzberger.

Intr-un mesaj postat duminica pe Twitter, Donald Trump a indicat ca a discutat despre ceea ce numeste "Fake News" (stiri false) cu directorul New York Times, unul dintre cele mai prestigioase ziare americane aflat in mod constant in centrul criticilor sale, potrivit Agerpres.

"A fost o intalnire foarte buna si interesanta la Casa Alba cu directorul New York Times, A.G. Sulzberger'', a scris el pe Twitter, fara a preciza data sau circumstantele acestei intalniri.

"Am petrecut mult timp vorbind despre cantitatile imense de stiri false publicate de mass-media si despre modul in care aceste stiri false s-au transformat intr-o fraza 'Inamicul Poporului'. Trist!'', a adaugat el in mesajul postat pe reteaua de socializare.