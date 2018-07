Pentru a calcula aceasta "zi a depasirii" ("Overshoot Day"), organizatia ia in considerare amprenta de carbon si de resursele consumate pentru pescuit, cresterea animalelor, culturi, constructii si utilizarea apei, scrie Agerpres.

Acest moment apare din ce in ce mai devreme in fiecare an, observa agentia belgiana de presa Belga.

Anul trecut aceasta data a fost stabilita pe 2 august, iar in 2016 pe 8 august initial, fiind apoi recalculata la 3 august. In 1970, "ziua depasirii" a fost fixata pe 23 decembrie.

Emisiile de CO2 reprezinta factorul cel mai important in ceea ce priveste depasirea, deoarece reprezinta 60% din amprenta ecologica globala, potrivit ONG-ului citat.