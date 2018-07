"Nu puteti forta Turcia sa renunte la sanctiuni", a declarat Erdogan, citat in editia de duminica a ziarului Hurriyet, in primele sale comentarii directe de la amenintarile lansate joi de Trump.

"Statele Unite nu ar trebui sa uite ca ar putea pierde un partener puternic si sincer ca Turcia, daca nu isi schimba atitudinea", a mentionat presedintele turc a carui tara este membra NATO.

"Schimbarea de atitudine, aceasta este problema lui Trump, nu a mea", a adaugat el, comparand amenintarile SUA cu un "razboi psihologic".

Arestarea pastorului Andrew Brunson care a condus o biserica protestanta la Izmir este unul dintre numeroasele dosare care afecteaza relatiile dintre Ankara si Washington. Inca de joi, presedintia turca a avertizat ca Washingtonul "nu poate obtine rezultatul dorit amenintand Turcia".

Pastorul a fost plasat recent in arest la domiciliu, in urma deciziei pronuntate miercuri de un tribunal turc, dupa ce a fost inchis din octombrie 2016 in Turcia. Procesul lui continua inca din primavara. Autoritatile turce il acuza de terorism si spionaj in numele a doua organizatii - reteaua predicatorului Fethullah Gulen, care traieste in autoexil SUA, si separatistii kurzi din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Pastorul, care respinge aceste acuzatii, risca pana la 35 de ani de inchisoare, scrie Agerpres.



Trump a anuntat joi "sanctiuni importante" impotriva Turciei daca nu il elibereaza imediat pe pastorul Brunson.

Vineri, cotidianul The Washington Post relata despre esecul unui acord intre Ankara si Washington pentru eliberarea unei femei cu cetatenie turca, arestata in Israel, in schimbul eliberarii pastorului Brunson.

Ebru Ozkan, in varsta de 27 de ani, s-a intors in Turcia la 16 iulie, dupa mai mult de o luna de detentie in Israel, unde a fost acuzata de ajutor acordat unei organizatii ''teroriste''.