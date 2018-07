Trump a ordonat guvernului federal sa acorde asistenta suplimentara regiunii afectate, de unde autoritatile au fost obligate sa evacueze circa 38.000 de oameni. Departamentul pentru Securitate Nationala si Agentia Federala pentru Gestionarea Urgentelor (FEMA) sunt autorizate prin ordin prezidential sa coordoneze toate ajutoarele pentru autoritatile statale, locale si tribale, cu scopul a usura suferintele populatiei, a comunicat Casa Alba.

Pana acum, in conditii de temperaturi ridicate si seceta, in California a ars vegetatia de pe aproximativ 32.700 de hectare. Miercuri si joi au murit in lupta cu flacarile doi pompieri, scrie Agerpres.

Incendiile s-au extins pana in apropierea Parcului National Yosemite

Incendiile de vegetatie din California s-au extins pana in apropierea Parcului National Yosemite, in timp ce echipele de interventie s-au luptat cu flacarile in conditii dificile - teren in panta, greu accesibil, si fum gros degajat de foc - pentru a proteja comunitatile aflate in pericol, informeaza Reuters.

Incendiul, denumit ''Ferguson Fire'', a izbucnit vineri noapte si a provocat moartea unui pompier ziua urmatoare. Focul, care s-a extins pana la doar cativa kilometri de parcul national, carbonizase aproape 49 de kilometri patrati de vegetatie pana marti dupa-amiaza.



''Focul continua sa se extinda'', a spus purtatoare de cuvant a departamentului de pompieri, Adrienne Freeman. ''Este foarte multa vegetatie, foarte, foarte uscata, multi copaci sunt distrusi de insecte''.



''Problema este ca acest teren este abrupt'', spune Freeman. ''Este dificil sa mergi pe aceste pante sau sa patrunzi in canioane. Sunt multe locuri in care nu putem aduce pompieri pentru ca nu sunt in siguranta'', a adaugat aceasta.

Munca echipelor de interventie a fost ingreunata de stratul gros de fum negru vizibil de la mai multi kilometri, care impiedica elicopterele cu apa si aeroplanele sa zboare la altitudini mici, in canioanele inguste.

Autostrada State Route 140, punctul vestic de intrare in Parcul Yosemite, a fost inchisa din cauza extinderii flacarilor. Autoritatile nu au stabilit inca sursa declansarii incendiului.

Intrucat focul inainteaza incet spre est si sud de la locul in care a izbucnit - Savage Trading Post, aflat la 32 de km sud-vest de hotarele parcului din Muntii Sierra Nevada -, responsabilii din departamentul de pompieri au avertizat ca locuitorii din Jerseydale, Mariposa Pines, Clearing House si Incline ar putea fi in pericol.

Un ordin obligatoriu de evacuare a fost emis in timpul weekendului pentru peste 100 de locuinte, cele mai expuse riscului, din Jerseydale, a precizat Freeman.

Pompierul Braden Varney si-a pierdut viata sambata cand buldozerul pe care il opera pentru a limita incendiul s-a rasturnat, potrivit departamentului forestier si impotriva incendiilor din California.

Varney este cel de-al zecelea pompier american decedat la datorie in decursul acestui an, potrivit National Interagency Fire Center.

California se confrunta cu cel mai sever debut al sezonului incendiilor din ultimul deceniu, cu peste 89.201 de hectare parjolite si sase incendii majore declansate pe teritoriul statului, potrivit agentiei.

Incendiile de vegetatie au distrus deja 1,3 milioane de hectare pe teritoriul Statelor Unite anul acesta, mai mult decat media anuala din ultimii zece ani de 1,2 milioane de hectare.