Cercetatorii au analizat date referitoare la temperatura din ultimele decenii pe care le-au comparat cu rata sinuciderilor din statele americane si din orasele mexicane, unele dintre aceste informatii datand din anii '60. Potrivit concluziilor, vremea mai calda a fost asociata cu o inmultire a cazurilor de deces prin sinucidere.

"Cu siguranta, temperaturile mai ridicate nu reprezinta singurul si nici cel mai important factor de risc pentru sinucideri", precizeaza intr-un comunicat de presa unul dintre autorii studiului, Marshall Burke, economist la Universitatea Stanford si profesor asistent in stiinte ale mediului.



"Insa, descoperirea noastra sugereaza ca incalzirea poate avea un impact surprinzator de mare asupra riscului de sinucidere, iar acest lucru este important atat pentru intelegerea sanatatii mintale cat si pentru a sti la ce ne putem astepta pe masura ce temperaturile continua sa creasca", a adaugat el.

Potrivit analizei oamenilor de stiinta, o crestere a temperaturii medii lunare cu 1 grad Celsius a condus la o inmultire cu 0,7% a ratei sinuciderilor in Statele Unite si cu 2,1% in Mexic.

Studiul, publicat in jurnalul Nature Climate Change, a analizat de asemenea limbajul utilizat in peste o jumatate de miliard de mesaje publicate pe Twitter si a descoperit ca rata sinuciderilor si a textelor depresive a crescut in timpul perioadelor caniculare.

Potrivit estimarilor cercetarii, daca incalzirea globala nu este stopata pana in anul 2050, numai in cele doua tari s-ar putea inregistra cel putin 21.000 de cazuri noi de sinucidere.

Rata sinuciderilor a crescut in fiecare dintre statele americane din 1999 pana in 2016, in mai mult de jumatate din tara numarul cazurilor inregistrate crescand cu peste 30%, conform unui raport publicat in iunie de Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA.

Aproape 45.000 de persoane si-au luat viata in 2016 in SUA, sinuciderea devenind una dintre principalele trei cauze de deces in crestere in SUA, alaturi de Alzheimer si supradoza de droguri si medicamente.



"Cand vorbim despre schimbarile climatice o facem de multe ori in termeni abstracti", a spus Burke. "Insa, miile de noi cazuri de sinucideri care este posibil sa apara ca urmare a schimbarilor climatice dezastruoase nu sunt doar o cifra, ele reprezinta o pierdere tragica pentru familiile din intreaga tara", a adaugat cercetatorul.

Stresul asociat cu schimbarile climatice provoaca mai multe decese

Ultimii trei ani au fost cei mai caldurosi din istorie, a anuntat in luna martie Organizatia Meteorologica Mondiala.Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, stresul asociat cu schimbarile climatice este probabil sa provoace anual 38.000 de noi decese la nivel mondial, intre anii 2030 si 2050.

In urma unui val de caldura din luna mai, peste 60 de persoane au decedat in Karachi, Pakistan, unde temperatura a trecut de 40 de grade Celsius.

In aceasta perioada, Japonia se confrunta cu un val de canicula neobisnuit. In ultimele trei saptamani, 80 de persoane au decedat si alte 35.000 au fost transportate la spital. Temperaturi fara precedent au fost inregistrate in toata tara, in special in localitatea Kumagaya (prefectura Saitama), situata la nord de Tokyo, unde luni a fost stabilit un nou record national de caldura, inregistrandu-se 41,1 grade Celsius. Localitatea Ome din prefectura Tokyo a inregistrat, de asemenea, o valoare foarte ridicata de temperatura, 40,3 grade Celsius, o premiera in centrul metropolei care nu a cunoscut niciodata temperaturi de peste 40 de grade Celsius, scrie Agerpres.

In 2015, tarile semnatare ale Acordului de la Paris au stabilit un obiectiv ce prevede limitarea cresterii temperaturilor medii la "mult sub" 2 grade Celsius peste cele din perioada preindustriala si continuarea eforturilor de a limita cresterea temperaturilor crescute la 1,5 grade Celsius.

Presedintele american Donald Trump a promis ca va retrage SUA din acest acord, in acest caz tara sa devenind singura care face acest lucru, precizeaza Thomson Reuters Foundation.