"Punctul meu de vedere este ca UE duce o politica, si scuzati expresia, primitiva fata de Rusia, spunand ca Rusia reprezinta un pericol. Pentru ca, intr-adevar, in UE exista tari membre care se pot de-a dreptul simti in pericol fata de Rusia. Vorbim de Tarile Baltice, vorbim de Polonia, istoria si apropierea geografica confirma acest lucru, dar majoritatea tarilor din UE nu resimt acest pericol, aceasta primejdie, nici slovacii, nici cehii si nici noi nu avem motive sa credem ca Rusia ar reprezenta vreun pericol, vreo primejdie pentru noi. Deci, este foarte clar ca Tarile Baltice, Polonia si alte tari ar beneficia de garantii suplimentare din partea NATO, din partea UE pentru a se simti in siguranta, dar restul tarilor ar trebui sa beneficieze de dezvoltarea relatiilor bilaterale cu Rusia. Deci, in loc de aceasta politica primitiva fata de Rusia, ar trebui sa avem o politica mult mai specializata, mult mai bine definita cu Rusia", a afirmat Orban, potrivit traducerii oficiale.

In opinia sa, trebuie sa se inteleaga faptul ca Rusia va continua sa creeze zone tampon in jurul sau, acesta fiind contextul in care trebuie analizate relatiile ruso-americane, scrie Agerpres.



"Va trebui sa vedem ce se va intampla cu relatiile ruso-americane, ce vor face americanii cu aceste relatii. Trebuie sa intelegem foarte clar, Rusia se autopercepe ca o tara care nu se afla in siguranta daca nu exista zone tampon in jurul Rusiei. Deci, Rusia va continua sa creeze aceste zone tampon in jurul tarii. Iata ce s-a intamplat cu Ucraina, dar ucrainenii au spus clar si raspicat ca nu vor sa faca parte din aceasta zona tampon, vor sa se apropie mai mult de UE, de NATO si vor sa construiasca o Ucraina moderna. Eu nu cred ca tine de realitate orice aspiratie a ucrainenilor sa faca parte din UE sau din NATO. Este foarte clar ca scopul rusilor este sa restabileasca situatia mai veche si sa-si pastreze influenta in Ucraina. Deci, in acest context, trebuie sa analizam un pic relatiile ruso-americane", a spus Viktor Orban.

"Procesele si timpul sunt de partea chinezilor, americanii nu se dau in laturi, evident, si vor continua incercarile lor, e clar ca doresc sa schimbe regulile jocurilor internationale pentru a nu ceda in fata Chinei. Daca vor reusi sa faca acest lucru, fara vreun conflict armat, nimeni nu va putea sa dea un raspuns la aceasta intrebare. Dar este clar ca exista aceasta intentie, aceasta vointa a lor sa nu cedeze in aceasta lupta cu China. Doresc sa elimine acel surplus comercial care exista in favoarea UE fata de SUA. Despre asta este vorba daca analizam un pic acele batalii care se dau intre SUA si UE, privind, spre exemplu, acordurile vamale sau taxele vamale care doresc sa fie impuse de SUA", a explicat Orban, potrivit traducerii oficiale.

Premierul Ungariei a vorbit si despre SUA si China, sustinand ca Statele Unite vor dori sa schimbe regulile jocurilor internationale pentru a nu ceda in fata Chinei.El a mai sustinut ca siguranta Europei depinde si de stabilitatea din Turcia si Israel: "Siguranta noastra de aici depinde si de stabilitatea din Turcia, din Israel. Daca Turcia, spre exemplu, continua sa fie o tara stabila, atunci valul migrationist poate fi stavilit. (...) Este in interesul nostru sa existe stabilitate in tarile de acolo pentru a putea controla fenomenul migrationist. Si acest lucru e valabil si pentru Israel. Daca se pierde stabilitatea de acolo, atunci va exista o amenintare foarte mare din partea musulmanilor din aceasta regiune. Deci noi suntem interesati sa avem stabilitate politica si lideri politici cu viziune clara privind aceste chestiuni in tarile mentionate", a aratat liderul de la Budapesta.

In acest context, Viktor Orban a pledat, din nou, pentru infiintarea unei Armate a Uniunii Europene, idee pe care a formulat-o si in anii precedenti.



"Este foarte clar ca in acest context este imposibil ca noi sa mai continuam cu vietile noastre asa cum le-am trait pana acum. Avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de siguranta. E foarte bine ca avem NATO aici, ca avem sprijin, este foarte clar, dar nu mai putem continua asa. Avem nevoie de o forta militara a noastra, proprie a UE, in plus fata de NATO. E foarte bine ca avem NATO, dar UE ar trebui sa-si dezvolte propriile forte armate. Avem fonduri, ne trebuie vointa politica sa obtinem acest lucru, ca UE sa aiba armata proprie", a declarat Viktor Orban.

Orban: Ne bucuram ca actualele elite politice de la Bruxelles mai au doar 300 de zile

Premierul Ungariei a sustinut, la fel ca in anii precedenti, o prezentare comuna cu europarlamentarul Tokes Laszlo, in ultima zi a lucrarilor Universitatii de Vara de la Baile Tusnad.Potrivit lui Orban, Comisia Europeana ar fi trebuit sa fie "un aparator al tratatelor" si "nepartinitoare", insa a aplicat "duble masuri" pentru Europa Centrala si de Est.

"Deci, ne bucuram ca mai au doar 300 de zile cei care mai sunt in Comisie", a spus premierul Ungariei, conform traducerii oficiale asigurate de organizatori.

In opinia sa, "problema este ca Europa isi neaga valorile crestine", "cenzura a devenit generalizata", iar corporatiile mari si liderii politici europeni "controleaza absolut tot".

Viitoarele alegeri europarlamentare au o miza foarte importanta

"Avem o tema care ne face sa ne concentram - elitele politice au gestionat bine sau nu fenomenul migrationist? (...) Elitele politice care ne conduc acum sunt anxioase, pentru ca in anumite tari au castigat anumite forte care vor sa implementeze acel plan pe care il numim planul Soros, (...) care vrea sa transforme Europa, (...) dar acesta nu va fi implementat daca vom vota bine la europarlamentare", a spus Viktor Orban.