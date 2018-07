Cauza incendiilor din Grecia a fost stabilita. Ce arata raportul Departamentului de pompieri

Potrivit unui raport al Departamentului de pompieri din Grecia, incendiile din Grecia ar fi fost provocate de neglijenta, cel mai probabil din cauza unui locuitor din zona care ar fi vrut sa dea foc unor crengi. In schimb, in cazul a doua puncte ar fi vorba despre foc pus in mod deliberat.