Daca cea mai lunga durata a acestui fenomen poate fi de o ora si 47 de minute, durata eclipsei de vineri seara a fost de o ora si 43 de minute. Momentul maxim al eclipsei a fost la ora 23:22.

Motivul pentru care a avut o durata indelungata a fost, in principal, data, caci pe 27-28 iulie are loc atat Luna Plina, cat si apogeul lunar, scrie descopera.ro

Viewers across the globe (except in North and Central America) were treated to a "blood moon" eclipse Friday night in what experts said was the longest lunar eclipse of the 21st century https://t.co/e17GN50fUU pic.twitter.com/x0qfMGqfK9

Spectacolul astronomic a putut fi observat cu ochiul liber din Europa, Africa, Asia si Australia.a declarat Andrew Jacobs, astronom, Observatorul din Sydney, potrivit digi24.ro

Are you watching the #LunarEclipse live in person or online? We are! It's visible to much of Earth’s population except North & Central America (& globally online). Totality is underway now through 5:13pm ET.

