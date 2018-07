Gradina Internationala din Cairo a ajuns in atentia tuturor, dupa ce un student a postat o fotografie cu animalul pe retelele de socializare, imaginea devenind virala, informeaza BBC News.



Desi mai multi specialisti au confirmat ca animalele din fotografie sunt de fapt magari, directorul gradinii zoologice, Mohamed Sultan, a insistat ca animalul e zebra.

De altfel, nu este pentru prima data cand o gradina zoologica a fost acuzata ca incearca sa pacaleasca publicul. De exemplu, o gradina zoologica din Gaza a expus animalele impaiate in 2012 din cauza lipsei de animale. In 2013, o gradina zoologica chineza din provincia Henan a incercat sa treaca un caine masiv tibetan drept un leu african, iar in 2017 o gradina zoologica din provincia Guangxi a dezamagit vizitatorii prin expunerea pinguinilor din plastic, potrivit hotnews.ro.