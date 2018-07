Regiunile de coasta, unde aproximativ 40% din populatie traieste si depinde de resursele locale, nu mai exista aproape niciun teritoriu acvatic salbatic, potrivit cercetarii publicate vineri in jurnalul Current Biology.



"Am fost uimiti de cat de putina salbaticie marina a mai ramas", a declarat cercetatorul Kendall Jones de la Universitatea din Queensland.

Oceanul acopera peste 70% din suprafata planetei si doar 7% din totalul oceanelor beneficiaza de protectie, insa oamenii au "reusit sa aiba un impact semnificativ asupra celei mai mari parti a acestui vast ecosistem", a notat Jones.

Studiul este prima analiza sistematica a suprafetelor acvatice salbatice la nivel global, acestea fiind definite drept regiuni "in mare parte netulburate de om", un factor crucial pentru biodiversitate.

"Zonele salbatice neatinse detin un nivel masiv de biodiversitate si de specii endemice si sunt unele dintre ultimele locuri de pe Pamant unde mai pot fi gasite mari populatii de superpradatori", a precizat Jones.

Cercetarea a demonstrat ca mai putin de 5% din suprafetele acvatice salbatice sunt in prezent protejate, iar cele mai multe dintre ele se afla in ecosisteme situate la mari distante de tarmuri, cu putine zone marine protejate cu mare biodiversitate, cum ar fi recifele de corali, scrie Agerpres.

"Acest lucru inseamna ca o majoritate vasta a salbaticiei marine ar putea fi pierduta in orice clipa, din moment ce evolutia tehnologiei ne permite sa pescuim mai adanc si sa ajungem mai departe in larg decat inainte", a atras atentia cercetatorul.



"Din cauza unei clime mai calde, acum se poate pescui chiar si in unele zone care erau odata in siguranta pentru ca erau acoperite de gheata pe tot parcursul anului", a adaugat Jones.