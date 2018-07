"Pentru focul care a inceput pe muntele Penteli" si s-a propagat la Mati, oras unde se afla marea majoritate a celor 82 de victime, "ne punem numeroase intrebari si nu va ascund ca un element serios ne-a determinat sa deschidem o ancheta", a precizat Nikos Toskas in cadrul unei conferinte de presa.

Acesta a tinut sa sublinieze ca s-au constat ''elemente si urme serioase'' care arata ca un alt incendiu care a izbucnit in aceeasi zi in apropiere de Kineta a fost provocat "in mod intentionat''.



''Exista declaratii ale martorilor, dar nu pot spune mai multe acum'', a completat el.

Incendiul a izbucnit luni dupa-amiaza, propagandu-se cu repeziciune la Mati, un oras situat la mai putin de 30 de kilometri de capitala.

Pana la acest moment nu mai putin de 187 de persoane au fost ranite in incendiu, dintre care 22 de copii. Conform autoritatilor, toate persoanele au fost identificate, noteaza ziare.com.