Rezultatele studiului prezentat in cadrul Conferintei Internationale a Asociatiei Alzheimer, eveniment desfasurat in Chicago, au evidentiat unii dintre primii pasi concreti care pot fi facuti pentru reducerea riscului de dementa, potrivit expertilor.

Concluziile vin in urma unui studiu clinic marcant, denumit SPRINT, la care au participat peste 9.300 de pacienti diagnosticati cu hipertensiune, cercetare care a relevat beneficii semnificative din punct de vedere cardiovascular in cazul persoanelor a caror tensiune sistolica - primul set de cifre obtinut in urma evaluarii tensiunii - a fost redusa considerabil sub valoarea de 120, in comparatie cu subiectii a caror tensiune a scazut putin sub 140, scrie Agerpres.



Studiul SPRINT MIND s-a concentrat pe implicatiile reducerii considerabile a tensiunii arteriale asupra simptomelor dementei din orice cauza si a declinului cognitiv usor, precursor dementei.

Potrivit rezultatelor, persoanele a caror tensiune sistolica a fost redusa sub valoarea 120 au prezentat o rata cu 19% mai mica de aparitie a declinului cognitiv usor. De asemenea, s-a observat o scadere cu 15% a posibilitatii de aparitie a declinului cognitiv si a dementei, combinate.



''Mergeti la doctor si aflati cifrele'', a concluzionat in urma acestor rezultate Keith Fargo, director de programe stiintifice si de informare in cadrul Asociatiei Alzheimer. Acesta a precizat ca persoanele diagnosticate cu hipertensiune trebuie sa beneficieze de tratament.



''Stiam ca (scaderea tensiunii) reduce riscul de deces ca urmare a accidentului vascular si a atacului de cord, insa acum cunoastem ca aceasta sustine imbatranirea sanatoasa a creierului'', a precizat el intr-un interviu.

Desi a prezentat efectele reducerii tensiunii asupra declinului cognitiv usor si a declinului cognitiv usor combinat cu dementa, cercetarea nu a demonstrat o reducere a riscului de dementa, sau cel putin nu inca, precizeaza Reuters.

Dementa este un proces indelungat, a subliniat Fargo, care si-a exprimat convingerea ca, pe masura ce studiul va continua, mai multe persoane incluse in grupul celor a caror tensiune a fost redusa putin sub 140 vor dezvolta aceasta boala.

Cercetarea a analizat toate cauzele de dementa, inclusiv Alzheimer - cea mai des intalnita forma, caracterizata prin acumularea unei proteine specifice (beta-amiloid) in creier - si dementa vasculara, cauzata de reducerea cronica a fluxului de sange la nivelul creierului.