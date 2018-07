Conform unui comunicat al Casei Albe, Donald Trump si-a anuntat marti intentia de a-l nominaliza pe Adrian Zuckerman in postul de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite ale Americii in Romania.

Zuckerman este un avocat admis in Baroul din New York in 1984 si este partener in cadrul firmei internationale de avocatura Seyfarth Shaw LLP, mentioneaza sursa citata.

Anterior, Zuckerman a fost co-presedinte pentru proprietati imobiliare si servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar inainte de aceasta a fost presedinte pentru proprietati imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.

De asemenea, el a detinut si functia de judecator in cadrul Real Estate Board - New York.

Activ in ceea ce priveste initiativele filantropice si educationale, Zuckerman este membru in board-ul Kids Corp. si in board-ul absolventilor Facultatii de Drept din New York.

Potrivit Casei Albe, Zuckerman a emigrat in Statele Unite din Romania la varsta de 10 ani si vorbeste fluent limba romana. Conform procedurii, Zuckerman ar urma sa fie audiat in Comisia pentru Relatii Externe a Senatului SUA, iar daca nominalizarea sa este aprobata, va fi supusa votului plenului Senatului.