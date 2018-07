O analiza a 47 de studii in care au fost implicate aproape 20 de milioane de persoane a demonstrat, in premiera, ca femeile cu diabet prezinta un risc mai ridicat in comparatie cu barbatii de aparitie a unei forme de cancer, au notat autorii cercetarii. Ei au atras atentia ca aceste diferente observate intre sexe "nu sunt insignifiante" si trebuie evaluate.

Cercetarea realizata la "The George Institute for Global Health" al Universitatii Noul Wales de Sud, afiliat Universitatii Oxford din Marea Britanie, a descoperit ca femeile cu diabet au un risc cu 27% mai mare de a dezvolta cancer in comparatie cu cele care nu au primit acest diagnostic. In cazul barbatilor, diabetul a fost asociat cu un risc cu 19% mai mare, potrivit concluziilor publicate in jurnalul "Diabetologia".

De asemenea, oamenii de stiinta au descoperit un risc cu 6% mai ridicat ca femeile diagnosticate cu diabet sa dezvolte o forma de cancer in comparatie cu barbatii cu diabet.



"Cunoastem faptul ca, de multe ori, femeile sunt tratate insuficient cand se prezinta pentru prima oara cu simptome de diabet, au mai putine sanse de a beneficia de terapie intensiva si nu isi administreaza medicatia la acelasi nivel ca barbatii. Toate acestea ar putea explica intr-un fel de ce femeile au un risc mai mare de a dezvolta cancer in comparatie cu barbatii", a declarat doctor Sanne Peters din cadrul institutului amintit.

"Insa, fara o cercetare mai aprofundata nu putem sti sigur. Diferentele pe care le-am identificat nu sunt insignifiante si trebuie evaluate", a precizat coautoarea studiului.

In general, femeile diagnosticate cu diabet prezinta un risc cu 11% mai mare in comparatie cu barbatii de a dezvolta cancer renal. In cazul cancerului oral si al celui de stomac acest risc este cu 13% si respectiv 14% mai ridicat. In plus, riscul de a dezvolta leucemie este cu 15% mai mare, conform concluziilor studiului.

A fost observat, insa, un risc cu 12% mai mic ca femeile cu diabet sa dezvolte cancer hepatic in comparatie cu barbatii diagnosticati cu aceasta afectiune, scrie Agerpres.

Se estimeaza ca nivelul ridicat al glicemiei ar putea avea efecte cauzatoare de cancer favorizand deteriorarea ADN-ului.

"Asocierea dintre diabet si riscul de a dezvolta cancer este acum stabilita cu in mod categoric", a declarat doctor Toshiaki Ohkuma din cadrul aceluiasi institut.



"De asemenea, am demonstrat in premiera ca femeile cu diabet sunt mai predispuse la aparitia oricarei forme de cancer si au un risc semnificativ mai mare de a dezvolta cancer renal, oral, de stomac si leucemie. Numarul persoanelor cu diabet s-a dublat la nivel mondial in ultimii 30 de ani si inca mai avem multe de invatat despre aceasta boala", a precizat coautorul studiului adaugand ca este nevoie de cercetari suplimentare pentru a se afla cauzele din spatele acestei asocieri. De asemenea, Ohkuma a subliniat ca atat diabeticii cat si membrii comunitatii medicale trebuie sa fie constienti de riscul crescut de cancer in cazul persoanelor diagnosticate cu diabet.

Diabetul afecteaza peste 415 milioane de persoane de pe glob, 5 milioane de decese fiind asociate anual acestei boli, a notat institutul.