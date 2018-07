'Oksana a fost gasita ieri (luni) la Paris, in apartamentul sau. Ea s-a sinucis', a precizat telefonic Inna Sevcenko pentru France Presse.

In cursul diminetii, Anna Gutol, o alta cofondatoare a miscarii, anuntase decesul acesteia pe pagina sa de Facebook, ramanand evaziva cu privire la cauzele mortii ei: 'Ne-a parasit Oksana Saciko, cea mai curajoasa (...). Impreuna cu apropiatii si familia ei, suntem in doliu si asteptam versiunea oficiala a politiei. Pentru moment, ceea ce stim este ca (...) trupul Oksanei a fost gasit in apartamentul sau din Paris. Potrivit prietenilor sai, ea a lasat o scrisoare de adio!'

Cu toate acestea, data exacta a mortii tinerei ucrainence urmeaza sa fie stabilita de expertiza medico-legala, dar in data de 20 iulie ea era inca in viata, a declarat o alta confondatoare a Femen, Aleksandra Sevcenko, pentru BBC Ucraina.

Aplicatia Telegram Paris Burns informeaza ca Oksana Saciko a avut inainte doua tentative de sinucidere. In scrisoarea sa de adio, tanara scrie: 'Totul este un Fake!'



Impreuna cu alte trei militante, Oksana Saciko a fondat miscarea feminista ucraineana cunoscuta pentru actiunile sale topless in aprilie 2008 la Kiev (Ucraina). In genere, miscarea lupta impotriva discriminarii si exploatarii sexuale a femeilor din Ucraina si din lumea intreaga.

Exilata in Franta din 2013, unde a primit azil politic, tanara a parasit organizatia si si-a continuat activitatea de pictorita.