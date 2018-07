Fermierul Graeme Bowden a distribuit imagini cu berbecul caruia i-a spus Shrek 2 intr-un mesaj publicat pe o retea de socializare, devenit viral, relateaza marti Reuters.

Bowden a povestit ca un prieten al sau a gasit berbecul care nu mai fusese tuns de cativa ani. Dupa ce l-a toaletat, acesta s-a ales cu 30 de kilograme de lana, de sase ori mai mult decat cantitatea obisnuita obtinuta de la un astfel de animal.

"El a taiat 30 de kilograme de lana cu o lungime de 13 inci (33 centimetri)", a precizat Bowden in mesajul publicat pe Facebook adaugand ca lana era incredibil de curata.



"El este acum usor si ar prinde bine in acest moment, tinand cont de pretul lanii, sa am circa 2.000 ca el", a adaugat Bowden, care este fermier in Coonabarabran, o localitate din Noul Wales de Sud, la circa 450 de kilometri de Sydney.

In acest an in Australia pretul lanii a atins niveluri record in acest an.