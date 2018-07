Cainele, care se afla intr-o cusca in cala de bagaje, a reusit sa iasa, declansand activarea usii calei de bagaje. Usa s-a deschis cateva zeci de centimetri, fiind in acelasi timp declansata alarma in cabina de pilotaj.

Avionul Boeing 737 se afla la momentul respectiv la o altitudine de aproximativ 4.000 de metri, pregatindu-se de aterizarea pe aeroportul Seremetievo din Moscova, scrie antena3.ro.

Din fericire, cainele a scapat cu viata, nefiind aspirat afara din aeronava.