"Alban Tessier, profesor nevazator, a incheiat luni marsul de 140 de kilometri in Salar de Uyuni (...) pentru a demonstra lumii ca limitarile fizice nu reprezinta obstacole in calea reusitei", a transmis Ministerul Culturii din Bolivia, citat de AFP.

Alban Tessier, in varsta de 41 de ani, originar din Nantes (vestul Frantei), a beneficiat de sustinere mediatica cu sprijinul autoritatilor boliviene care promoveaza Salar de Uyuni Desert, o minune naturala si una dintre principalele atractii turistice ale tarii, precizeaza sursa citata.

Profesorul cu deficiente de vedere s-a orientat in desert cu ajutorul unui sistem global de navigatie prin satelit (GPS) cu asistenta audio si a avut asupra sa un carucior in care a transportat strictul necesar. El a fost insotit de o echipa de asistenta care l-a urmat de la distanta.

Desertul Salar de Uyuni, unul dintre cele mai mari rezerve de litiu din lume, se intinde pe o suprafata de 10.582 kilometri patrati si este situat la 3.650 de metri altitudine, in departamentul Potosi, scrie Agerpres.

In aceasta zona, temperatura variaza intre -3 si 20 de grade Celsius, iar profesorul a trebuit sa indure "vantul si frigul", dar si ninsoarea care a cazut vineri si i-a afectat echipamentul electronic de orientare obligandu-l sa apeleze la dispozitivele de rezerva, a informat ministerul bolivian.

Inainte de plecarea sa, guvernul bolivian a anuntat ca Alban Tessier a venit "pentru a demonstra ca oamenii cu capacitati diferite sunt capabili de gesturi curajoase".

Profesorul sufera de retinopatie pigmentara, o boala genetica degenerativa a ochiului care evolueaza in cecitate.



