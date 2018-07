UPDATE 13:47 - Peste 53 de oameni si-au pierdut viata si peste 150 au fost raniti in uriasele incendii de vegetatie izbucnite luni, la est si la vest de Atena, in Grecia, o tara unde ajung si multi romani in vacanta.

UPDATE 10:30 - Bilantul persoanelor decedate in urma incendiilor de padure din imprejurimile Atenei a urcat la 50 dupa ce au fost descoperite alte 26 de cadavre, au anuntat marti autoritatile, citate de agentia DPA.

Numarul persoanelor decedate a ajuns la 24, potrivit ultimelor informatii oferite de autoritati (Reuters).

Cele mai multe dintre victime au murit in casele sau in masinile lor in Mati, o localitate turistica aflata la 29 kilometri de Atena ce a fost devastata de flacarile ce s-au extins rapid luni dupa-amiaza, a declarat marti dimineata Dimitris Tzanakopoulos, purtator de cuvant al Guvernului.

El a spus ca 88 de adulti si 16 copii au fost raniti, 11 dintre ei grav. Cea mai tanara victima este un bebelus de 6 luni, care a murit din cauza intoxicarii cu fum.

”Mati nu mai exista ca localitate. Am vazut cadavre, masini arse. Sunt norocoasa ca mai sunt in viata”, a declarat o femeie pentru televiziunea elena Skai TV.

Grecia a cerut ajutor pentru a lupta cu flacarile, spunand ca are nevoie de la partenerii din UE de echipamente pentru combaterea de la sol si din aer a incendiilor. Cipru si Spania s-au oferit sa ajute, informeaza Hotnews.ro.