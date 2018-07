Evenimentul a avut loc in magazinul Home Bargains din Worcester.

Baiatul a fost de urgenta transportat la spital, prezentand arsuri grave la nivelul fetei si la mana.

Barbatii care l-ar fi atacat au varste de 22, 25 si 26 de ani, iar arestarea acestora a fost realizata sub banuiala de conspiratie pentru comiterea de vatamare fizica grava, scrie digi24.ro.

Ca masura, de curand, guvernul britanic a implementat un nou proiect de lege care implica interzicerea vanzarii de substante corozive persoanelor minore si scoaterea in afara legii a detinerii de astfel de substante in public fara un motiv clar.



Worcester acid attack – mum’s anguish after thugs hurl acid at her three-year-old son as four men are arrested https://t.co/U18by4cZ6a