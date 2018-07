Un jurnalist local a povestit ca mai multe victime zaceau pe caldaram si cele mai multe dintre acestea au primit ingrijiri la fata locului, pe strada Danforth, iar altele au fost transportate la spital.

Deocamdata motivul atacului este necunoscut, politia facand apel la martori pentru a detalia cum s-a petrecut totul si sa predea anchetatorilor fotografii sau secvente surprinse de camerele de supraveghere instalate pe cladirile din zona.

Jody Steinhauer a povestit pentru CBC News ca se afla cu familia la un restaurant din zona cand a auzit zgomotul unei arme de foc si oameni tipand pe strada, informeaza Hotnews.ro.



VIDEO: Witnesses describe the chaotic scene on Danforth Av as the man was shooting into various restaurants as he walked along the road. The suspect is dead, 14 victims shot, one woman is dead. Young girl in critical condition. pic.twitter.com/EQnxj4AJ0Y