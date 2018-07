Un suspect de sex masculin a fost implicat intr-o disputa familiala care l-a determinat sa traga asupra bunicii sale si a altei femei aflate la fata locului, a precizat pentru presa sergentul Barry Montgomery. Barbatul a fugit apoi cu masina bunicii sale, cu care a intrat intr-un stalp in fata unui supermarket Trader Joe's, unde a avut loc un schimb de focuri cu politia, dupa care suspectul s-a baricadat in magazin luand ostatice un numar neprecizat de persoane.

Politia a transmis mai tarziu pe Twitter ca a reusit sa-l "aresteze pe suspect fara incidente". "Suspectul a iesit mai tarziu din magazin, a cerut sa i se puna catusele si a fost preluat in custodie", a scris LAPD, potrivit Agerpres.

Potrivit primarului Eric Garcetti, o femeie a fost impuscata in supermarket, fiind declarata moarta.

Presedintele Donald Trump a transmis mai devreme pe Twitter ca urmareste "foarte indeaproape posibila luare de ostatici de la Los Angeles".

Conform CNN, suspectul are circa 20 de ani. Los Angeles Times a relatat ca in magazin se aflau in momentul incidentului intre 40 si 50 de oameni. U martor a relatat ca "peste tot zburau gloante, prin fata magazinului si in parcare".

Bunica suspectului a fost lovita de cel putin sapte gloante si a fost supusa unei interventii chirurgicale, iar starea ei este critica, a mentionat Los Angeles Times.