In zona euro, deficitul guvernamental s-a situat la 0,1% din PIB in primul trimestru din 2018, in scadere fata de 0,6% in precedentele trei luni, in timp ce in Uniunea Europeana deficitul guvernamental s-a situat la 0,5% din PIB, in scadere fata de 0,6%.

In randul statelor membre UE, cel mai ridicat deficit guvernamental in primul trimestru al acestui an comparativ cu ultimele trei luni ale anului trecut s-a inregistrat in Romania (4,2% din PIB), Franta (2,5%) si Marea Britanie (1,9%), iar cel mai ridicat excedent guvernamental a fost in Malta si Olanda (ambele cu 2,5%) si Bulgaria (2,4%).

In primul trimestru din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, zona euro a inregistrat un excedent de 0,5% din PIB, de la un deficit de 0,1% din PIB in ultimele trei luni din 2017, in timp ce in Uniunea Europeana a avut un excedent de 0,1% din PIB, similar cu precedentele trei luni, scrie Agerpres.

In randul statelor membre UE, cel mai ridicat deficit guvernamental in primul trimestru al acestui an, comparativ cu perioada similara din 2017, s-a inregistrat in Danemarca (3,2% din PIB), Luxemburg (2,9% din PIB) si Romania (1,9% din PIB), iar cel mai ridicat excedent guvernamental a fost in Ungaria (3,4%), Letonia (2,9%) si Bulgaria (2%).