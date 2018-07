Nicoleta Crauciuc si Alex Tirb si-au unit destinele marti dimineata in Exeter, cu putin timp inainte de ceremonia de absolvire care a avut loc in dupa-amiaza aceleiasi zile.

Cei doi s-au intalnit la peste 2.500 de kilometri de casa, in timp ce studiau imagistica medicala in cadrul Facultatii de Medicina a Universitatii din Exeter, scrie Agerpres.

Ei formeaza un cuplu de peste trei ani, noteaza sursa citata.

Nicoleta a recunoscut ca relatia lor s-a confruntat si cu unele provocari. ''La inceput a fost destul de solicitant sa studiem unul langa altul la acelasi curs. A fost, cu siguranta, un test pentru relatia noastra deoarece universitatea poate fi un mediu foarte stresant. Cu toate acestea, faptul ca am reusit ne demonstreaza ca suntem potriviti unul pentru celalalt'', a spus ea.

Dupa un an de relatie, Alex a cerut-o in casatorie pe Nicoleta, in 2016, in timp ce se aflau in prima vacanta petrecuta impreuna, la Edinburgh.



''Trei ani mai tarziu suntem tot impreuna, la fel de puternici, si privim cu nerabdare spre un viitor luminos'', a declarat Alex Tirb.

Cei doi intentioneaza sa ramana aproape unul de altul dupa angajare.

''Ne mutam in Barnstaple si vom lucra amandoi ca tehnicieni de radiologie la Spitalul districtual North Devon'', a spus Nicoleta. ''Este foarte interesant pentru ca vom incepe impreuna urmatorul capitol din vietile noastre si din carierele noastre'', a adaugat ea.

Cuplul va organiza ceremonia de nunta in Romania, la 1 septembrie, alaturi de familie si prieteni, mai scrie Press Association.