"Deodata, am auzit vocile unor oameni", a declarat Adul Sam-On, 14 ani, copilul care le-a raspuns, in limba engleza, scafandrilor britanici care au descoperit grupul de fotbalisti si pe antrenorul lor, dupa 9 zile in care au pierdut contactul cu exteriorul. "Creierul meu nu mai functiona prea bine dupa atatea zile fara hrana", a adaugat el, invocand miracolul ca au fost gasiti si salvati.

Copiii si antrenorul lor nu au mancat nimic, au baut doar apa scursa pe stalactite si s-au rugat. "Am baut doar apa care se scurgea pe roci", a povestit unul dintre copii.

Pentru a scapa, "am incercat sa sapam, crezand ca nu putem ramane in asteptarea autoritatilor", insa degeaba, a adaugat antrenorul echipei de fotbal, Ekkapol Chantawong, 25 de ani, singurul adult din grup.

Echipa de fotbal a "Mistretilor" a ramas blocata din 23 iunie si pana in data de 10 iulie in sistemul de pesteri Tham Luang, unul dintre cele mai mari din Thailanda.

Ei au fost gasiti de niste scafandri salvatori britanici, dupa 9 zile, la distanta de 4 kilometri fata de intrarea in pestera, pe un promotoriu din roci, prizonieri din cauza cresterii nivelului apelor din pestera.

Copiii salvati, purtand toti tricouri cu cate un mistret imprimat, emblema echipei de fotbal din care fac parte, au schimbat cateva pase chiar in sala in care a fost organizata conferinta de presa.

Ei au povestit si ca au avut posibilitatea de a urmari finala Campionatului Mondial de Fotbal de duminica, de la Moscova, din spitalul unde au fost internati dupa salvare si au sustinut ca-si doresc sa devina fotbalisti profesionisti.

Purtatorul de cuvant al guvernului thailandez, Sunsern Kaewkumnerd, a declarat ca spera ca dupa aceasta conferinta de presa copiii salvati din pestera sa-si reia vietile normale, fara a mai fi deranjati de presa.

Conferinta de presa denumita oficial "Intoarcerea acasa a mistretilor" a fost transmisa in direct de de televiziuni. Recomandarile medicilor de a-i tine pe copii la distanta de presa timp de cel putin o luna vor fi dificil de respectat, tinand cont de interesul media pentru acest subiect ce va fi exploatat si de Hollywood. Cel putin doua filme despre salvarea "mistretilor" vor fi turnate la Hollywood.

Membrii familiilor copiilor au incercat, la randul lor, sa tina presa la distanta si sa se concentreze pe evenimentul fericit al salvarii lor. "Este cea mai frumoasa zi din viata mea", a declarat miercuri, pentru AFP, Khameuy Promthep, bunica capitanului echipei de fotbal, Duangphet ('Dom'), in varsta de 13 ani.

Copiii au transmis miercuri condoleante familiei scafandrului thailandez care si-a pierdut viata in cursul operatiunii de salvare.