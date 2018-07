Juncker a reactionat astfel dupa ce un jurnalist l-a intrebat daca era in stare de ebrietate. "Este minunat sa vad cat de multi se pricep la problemele mele medicale. Am citit ce a spus lumea. Da, am avut un carcel la picior. Eram la reuniunea NATO, dar erau acolo lucruri mult mai importante decat starea mea de sanatate", a declarat in fata presei presedintele Comisiei Europene, cerand totodata sa fie tratat cu "respect".

In imaginile surprinse dupa fotografia de grup se vede cum el este ajutat de lideri participanti la summit sa coboare scarile si apoi sa-si pastreze echilibrul.

Purtatorul de cuvant al executivului comunitar, Margaritis Schinas, a declarat ulterior ca Jean-Claude Juncker a avut la summit dureri din cauza sciaticii, o suferinta despre care Juncker a mai vorbit si alte dati si pe care a confirmat-o acum in fata presei. "Acest lucru a fost corect miercurea trecuta si este corect dimineata aceasta si va fi corect diseara si maine dimineata", a asigurat el, potrivit Digi24.

In trecut, Juncker a respins de mai multe ori rumorile ca ar avea probleme cu alcoolul, relatari in acest sens aparand mai ales in presa britanica in perioada cand fostul guvern de la Londra condus de David Cameron incerca sa impiedice numirea sa la conducerea executivului comunitar.