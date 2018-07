''Angela a fost o supervedeta pana cand a permis unor milioane de oameni sa vina in Germania.



A fost imbatabila in orice alegeri. A permis unor milioane de oameni sa vina (in Germania). Voi spune asta, a fost foarte rau afectata din cauza imigratiei'', a spus liderul de la Casa Alba la Fox News.

Donald Trump a intervenit si in dezbaterea pe tema migratiei care a agitat Germania luna trecuta. ''Oamenii din Germania se intorc impotriva conducerii lor, deoarece migratia zguduie coalitia, deja fragila, de la Berlin'', a mentionat el, potrivit cotidianul.ro.