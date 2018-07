Critici dure la adresa lui Elon Musk, in urma disputei cu scafandrul britanic Vernon Unsworth.

Actionarii si analistii din Silicon Valley au catalogat comportamentul sau ca fiind "imatur".

James Anderson, partener la Baillie Gifford, a mentionat pentru The Guardian ca "sfarsitul carbonului" este important pentru Tesla, insa "este frustrant ca progresul in acest sens este acoperit de aceasta poveste".

"Ne aflam in contact cu compania si speram ca aceasta problema este tratata serios. Am dori sa vedem pace, liniste si executie la companie", a precizat el.

La randul sau, Gene Munster, seful cercetarii la Loup Ventures a spus ca in cazul in care miliardarul nu isi va schimba comportamentul, "va avea un impact negativ dramatic asupra companiei", fiind de parere ca Musk ar trebui sa-si ceara scuze.

In egala masura, Loup Ventures a publicat o scrisoare deschisa, in numele investitorilor, in care se precizeaza ca afirmatiile lui Musk la adresa lui Unsworth "au intrecut masura", noteaza digi24.ro.



"In ultimele sase luni, au fost prea multe exemple legate de un comportament ingrijorator care a afectat increderea investitorilor", se arata in scrisoare.