Capusele sunt paraziti purtatori de bacterii, care se hranesc cu sange si sunt raspanditi in special in zonele cu vegetatie bogata.

In cadrul testelor efectuate in laborator, cercetatorii de la Universitatea Masaryk din Cehia au picurat mici mostre de sange din grupele A, B, AB si 0 pe o suprafata sterila pe care a fost amplasata ulterior o capusa comuna, Ixodes ricinus. Oamenii de stiinta au monitorizat miscarile acesteia timp de doua minute, scrie Agerpres.

Rezultatele au relevat ca in proportie de 36% capusele au preferat grupa de sange A, in timp ce 15% dintre paraziti au inclinat catre grupa B.



''Studiul demonstreaza ca grupa de sange ar putea fi unul dintre factorii determinanti pentru preferintele alimentare ale capuselor Ixodes ricinus'', a notat cercetatoarea Alena Zakovska din cadrul universitatii amintite.

''Informatia obtinuta cu privire la potentiala preferinta a capuselor pentru anumite grupe de sange poate fi utilizata in scopul reducerii riscului de muscatura de capusa'', a adaugat specialista.

Pentru ca aceasta asociere sa fie confirmata si pentru a stabili cu exactitate daca aceste arahnide prefera o anumita grupa de sange este nevoie, insa, de aprofundarea acestor studii, au subliniat oamenii de stiinta in jurnalul Annals of Agricultural and Environmental Medicine.

Capusele au in general corpul oval, plat, de dimensiunea unei seminte de susan, insa, dupa ce hranesc cu sange, ele pot ajunge la marimea si forma unei boabe de cafea.

Aceste arahnide cauta gazde de care sa se agate, iar daca acestea nu sunt in preajma, de multe ori se urca pe varful unui fir de iarba si asteapta.

Potrivit estimarilor, 17% dintre capuse sunt infectate cu o bacterie - Borrelia - ce poate provoca boala Lyme, afectiune caracterizata prin febra, dureri de cap si o eruptie cutanata circulara in jurul muscaturii.