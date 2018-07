''Am fost abordat de avocati din Marea Britanie si America. Nu am decis ce voi face in continuare'', a declarat Vern Unsworth in cadrul unui interviu acordat Reuters in localitatea Mae Sai din provincia Chiang Rai, la circa trei kilometri de grota in care baietii au fost blocati timp de 18 zile.

Unsworth a recunoscut, insa, ca ia in calcul actionarea in justitie a antreprenorului miliardar, director executiv al producatorului de autovehicule electrice Tesla Inc.



''Nu pot renunta. Deja este prea mult'', a spus Unsworth.

Intrebat la ce firma de avocatura va apela, el a raspuns ca nu stie inca. ''Trebuie sa primesc sfaturi'', a adaugat speologul.

Reprezentantii Tesla nu au raspuns imediat la solicitarile de a comenta pe marginea acestui subiect. De asemenea, Musk nu a putut fi contactat pentru a face comentarii, precizeaza Reuters.

Musk l-a atacat pe Unsworth incepand de saptamana trecuta, dupa ce echipa de salvatori a respins oferta lui Musk de a utiliza un mini-submarin creat de compania sa producatoare de rachete, SpaceX, pentru a ajuta la scoaterea la suprafata a echipei de fotbal din labirintul partial inundat, scrie Agerpres.

''Nu avea nicio sansa sa ne fie de ajutor''

''Musk habar nu avea cum stateau lucrurile la fata locului si cum aratau pasajele inundate. Submarinul are aproape 1,7 metri lungime, este construit dintr-un material rigid si nu avea cum sa depaseasca obstacolele si sa treaca prin numeroasele coturi ale pasajului. Nu avea cum sa inainteze mai mult de 50 de metri in pestera... a fost doar o incercare de a-si face publicitate", a adaugat el.

Musk a raspuns duminica pe Twitter numindu-l "pedofil" pe speologul britanic. ''Vom face un (video) cu mini-submarinul care ajunge pana la pestera 5 fara probleme'', a scris miliardarul. Musk l-a numit pe scafandru "pedo guy", o prescurtare a termenului de pedofil. Mesajul de pe Twitter a fost ulterior sters.

Unsworth a precizat ca nu a negat in mod direct acuzatia lui Musk deoarece astepta sfaturile juridice. Intrebat de ce crede ca Musk a facut un astfel de comentariu despre el, speologul a raspuns: ''Nu stiu''.

Un ofiter de politie din Chiang Rai unde Unsworth traieste de sapte ani a declarat ca nu au fost inregistrate plangeri la adresa sa. Politistul a refuzat sa-si decline identitatea deoarece nu a fost autorizat sa dea declaratii presei, precizeaza Reuters.

Unsworth, in varsta de 63 de ani, a spus ca nu l-a intalnit personal pe Musk cand acesta a vizitat pestera in timpul misiunii de salvare. Speologul si-a exprimat regretul ca neintelegerea cu miliardarul a afectat deznodamantul fericit al operatiunii de salvare.



''A stirbit putin din placerea a ceea ce s-a intamplat, din ceea ce am realizat, cel putin pentru mine'', a spus el adaugand ca evenimentul le-a suparat pe fosta sa sotie si pe fata sa din Marea Britanie. ''Pe fata mea a suparat-o foarte tare'', a mentionat speologul cu vocea intretaiata.

Actiunile Tesla Inc au scazut

Luni, actiunile Tesla Inc au scazut cu peste 3,5%, compania pierzand aproape 2 miliarde de dolari din capitalizarea de piata.

Intr-o declaratie pentru AFP, Unsworth a spus ca nu a vazut tweet-urile lui Musk si ca doar a auzit vorbindu-se despre ele. Intrebat daca il va actiona in instanta pe Musk, el a raspuns: "Daca este ceea ce cred eu, da".

O echipa de experti in scufundari i-a salvat pe cei 12 baieti cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani si pe antrenorul lor in varsta de 25 de ani, saptamana trecuta, dupa ce fusesera blocati in pestera de la 23 iunie. Acestia urmeaza sa fie externati saptamana aceasta.

Salvatorii au trebuit sa traverseze pasaje foarte inguste si complet inundate, pentru a ajunge la copii si pentru a-i scoate din pestera. Unsworth a fost prima persoana din strainatate care a fost chemata la pestera Tham Luang din nordul Thailandei dupa ce rudele copiilor au alertat autoritatile. El a declarat ca a pierdut sirul vizitelor pe care le-a facut in grota cu o lungime de zece kilometri. ''In ultimii sase ani a fost a treia mea casa'', a spus speologul.

Doi scafandri britanici solicitati de Unsworth pentru a se alatura eforturilor de cautare si salvare au fost cei care i-au localizat pe baieti.

Speologul a adaugat ca urmeaza sa ajunga joi in Londra unde va ramane timp de circa trei saptamani.