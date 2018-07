"Domnule presedinte, una dintre problemele care stau in calea progresului, dupa cum stiti, este legata de acuzatiile ca Rusia a intervenit in alegerile din SUA. Ati spus in mod repetat si ati reluat si astazi ca Rusia nu s-a implicat si ca daca a fost vreun amestec, atunci a fost al patriotilor rusi pe cont propriu. Am aici punerile sub acuzare facute de Rober Muller", spune Wallace.

Vladimir Putin nu isi poate stapani zambetul, izbucnind apoi in ras.

"Radeti. Lasati-ma sa termin. Pot sa va dau asta sa va uitati la document?", a completat jurnalistul.

"Rusia, ca stat, nu a intervenit niciodata in treburile interne ale Americii, cu atat mai putin in alegeri. Chiar credeti ca cineva actionand de pe teritoriul Rusiei ar fi putut influenta SUA si alegerea a milioane de americani?", a fost rapsunsul lui Putin, citat de digi24.ro.

La summitul de la Helsinki, presedintele rus nu a omis sa reitereze ca "statul rus nu a intervenit niciodata si nu are intentia sa intervina" in alegeri, mentionand ca presedintele american a abordat in cursul discutiilor "si tema asa-zisei ingerinte a Rusiei" in alegerile prezidentiale din SUA din 2016,