Potrivit lui Putin, intalnirea a marcat primii pasi spre reinstalarea increderii "la un nivel acceptabil si revenirea la nivelul anterior de interactiune in toate problemele de interes comun".

Putin a subliniat ca "negocierile cu (presedintele Trump) au avut loc intr-o atmosfera deschisa si constructiva", mentionand insa ca "este clar pentru toata lumea ca relatiile internationale trec printr-o perioada dificila", "razboiul rece s-a incheiat de mult, situatia de pe plan mondial s-a schimbat drastic, iar Rusia si SUA se confrunta azi cu provocari total diferite".

Presedintele rus a evocat drept un prim posibil exemplu de cooperare de succes "misiunea de instalare a pacii si de reconciliere in Siria". El a amintit si de conflictul din Ucraina, afirmand ca "SUA ar putea convinge conducerea ucraineana sa puna in aplicare acordurile de la Minsk".

Liderul de la Kremlin nu a omis sa reitereze ca "statul rus nu a intervenit niciodata si nu are intentia sa intervina" in alegeri, mentionand ca presedintele american a abordat in cursul discutiilor "si tema asa-zisei ingerinte a Rusiei" in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, scrie Agerpres.

Donald Trump - care a luat cuvantul dupa Vladimir Putin in conferinta de presa - a dat asigurari ca relatiile "mai proaste decat oricand" dintre SUA si Rusia "s-au schimbat" in urma summitului de luni, a relatat EFE.

Potrivit Reuters, Trump a afirmat ca a abordat numeroase probleme de importanta critica pentru ambele tari, intre care razboiul din Siria, chestiunea Iranului, terorismul global si controlul armelor nucleare, dar si presupusa ingerinta rusa in alegerile din SUA.



"Am facut primii pasi catre un viitor mai luminos, bazat pe cooperare si pace", a sustinut liderul de la Casa Alba, citat de Reuters. "Refuzul implicarii nu duce la nimic".



Putin si Trump au avut la Helsinki doua runde de convorbiri, care au durat in total peste patru ore.

Putin sustine ca Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA

''Presedintele Trump a abordat tema asa-numitului amestec al Rusiei (in alegerile din 2016 din Statele Unite). A trebuit sa repet ce am mai spus: faptul ca Rusia nu a interferat niciodata si nu are nicio intentie de a interfera'', a spus Putin, care a calificat informatiile privind amestecul Moscovei drept un 'complet nonsens'.

Intrebat fiind daca a dorit ca Donald Trump ca castige alegerile prezidentiale americane din 2016, Vladimir Putin a raspuns: ''Da, am dorit''.



''Am propus sa luam in considerare construirea unei filosofii a relatiilor bilaterale pe termen lung. Avem discutii bune, am inceput sa ne intelegem mai bine intre noi'', a adaugat liderul rus.

De partea sa, presedintele american Donald Trump a afirmat ca a discutat detaliat cu Vladimir Putin despre acest subiect.

''Am discutat mult despre asta. El (Vladimir Putin) a negat astazi extrem de clar si categoric' o interferenta a Rusiei in alegerile din SUA, a mentionat Trump in conferinta de presa comuna cu omologul sau rus.