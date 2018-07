Miliardarul a publicat pe Twitter un mesaj in care l-a numit pe salvator "pedo guy", o prescurtare a termenului de pedofil, fara a avea insa vreo dovada in acest sens. Desigur, actiunea sa nu a scapat fara sa fie taxata de internauti, afirmatiile sale fiind catalogate drept "iresponsabile si periculoase", noteaza digi24.ro.

Cu o zi in urma, scafandrul britanic, care a participat la operatiunile de salvare a copiilor thailandezi ramasi blocati intr-o pestera din cauza cresterii nivelului apelor, l-a acuzat pe miliardarul Elon Musk ca a incercat sa-si faca reclama oferindu-se sa puna la dispozitia salvatorilor o drona submarin care oricum nu putea fi folosita in conditiile din teren.



"Poate sa-si bage submarinul unde-l doare mai tare", a rabufnit scafandrul Vern Unsworth, sambata, intr-o declaratie oferita pentru CNN.

"Nu avea nicio sansa sa ne fie de ajutor. Musk habar nu avea cum stateau lucrurile la fata locului si cum aratau pasajele inundate. Submarinul are aproape 1,7 metri lungime, este construit dintr-un material rigid si nu avea cum sa depaseasca obstacolele si sa treaca prin numeroasele coturi ale pasajului. Nu avea cum sa inainteze mai mult de 50 de metri in pestera... a fost doar o incercare de a-si face publicitate", a adaugat el.

Reactia fondatorului Tesla nu a intarziat sa apara, spunand: "Nu l-am vazut pe britanicul care s-a mutat in Thailanda (Vernon Unsworth n.r.) in niciun moment cat am fost in pestera".



El a mai scris, tot pe Twitter, intr-o serie de mesaje care au fost sterse ulterior, ca ii va demonstra scafandrului ca submarinul creat de el va functiona fara problema in pestera, adaugand: "Imi pare rau, pedo guy, tu ai cerut-o".