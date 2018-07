Iuri Usakov a facut aceasta declaratie vineri, cand a vorbit cu jurnalistii rusi despre agenda de discutii dintre Trump si Putin, care ar urma sa fie dominata de situatia din Siria, de cooperarea economica, de stabilitatea strategica si de presupusul amestec al Rusiei in alegerile din SUA, potrivit agentiei de presa TASS.

"Stabilitatea strategica ar putea fi un subiect central" al intalnirii, a spus Usakov.

"De ani de zile, Rusia sugereaza initierea unui dialog asupra chestiunilor legate de retragerea SUA din Tratatul Rachetelor Antibalistice (ABM). Masurile noastre de intarire a potentialului de aparare nationala sunt o reactie la sistemul global de aparare antiracheta al SUA care urmareste sa devalorizeze fortele nucleare ale Rusiei. Partea rusa si-a reiterat in mod repetat angajamentul fata de Tratatul privind reducerea armamentului strategic si si-a implementat pe deplin obligatiile asumate prin acesta", a spus el.

Usakov a mai declarat ca cei doi lideri ar putea ridica de asemenea subiectul Tratatului privind fortele nucleare cu raza medie de actiune, "inclusiv in contextul desfasurarii de catre SUA in Romania a unor platforme capabile sa lanseze nu doar interceptoare, dar si rachete Tomahawk inteligente".

Consilierul lui Putin a mai spus ca nu este planuita o declaratie comuna a reuniunii, scrie Agerpres.

Rusia, dispusa sa discute despre acuzatiile privind presupusa implicare in alegerile din SUA

Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la Helsinki, transmite Reuters., a spus o sursa rusa citata de RIA.

Sursa citata a mai afirmat ca Moscova va propune Statelor Unite o reluare a dialogului privind stabilitatea strategica si va dori sa discute de asemenea despre chestiuni legate de controlul armelor si Siria si Iran la intalnirea dintre Putin si Trump.

Donald Trump, la Helsinki: NATO nu a fost niciodata asa puternica

Presedintele american Donald Trump a declarat luni, la Helsinki, cu cateva ore inainte de intalnirea cu omologul sau rus Vladimir Putin, ca NATO ''nu a fost niciodata asa puternica'', relateaza AFP., a afirmat Trump la o intalnire cu presedintele finlandez Sauli Niinistö.

"Poate ca a fost putin dur la inceput, dar in cele din urma a fost iubire", a adaugat el, vorbind despre summitul NATO de saptamana trecuta de la Bruxelles.

Summitul s-a desfasurat intr-o atmosfera extrem de tensionata din cauza unor declaratii agresive ale presedintelui american la adresa unor aliati acuzati ca nu isi respecta angajamentele financiare fata de NATO.

Desi Trump s-a laudat la finalul summitului ca a reusit sa faca lucrurile sa se miste, declaratia finala nu a reflectat totusi nicio schimbare in angajamentele asumate de cele 29 de state membre: alocarea a 2% din PIB pentru cheltuielile cu apararea pana in 2024.

Donald Trump si Vladimir Putin se intalnesc luni la palatul prezidential din Helsinki, in centrul acestui oras-port care are o lunga traditie in a gazdui summituri Est-Vest.

Pe agenda se afla o intalnire fata in fata la care vor mai fi prezenti doar interpretii lor, un dejun de lucru cu delegatiile lor, apoi o conferinta de presa comuna.