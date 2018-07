Presedintele Donald Trump a aterizat duminica seara la Helsinki, la ora locala 21.00, impreuna cu Melania Trump. S-a ales acest oras din mai multe considerente, cum ar fi faptul ca mai multi presedinti rusi si americani s-au intalnit aici in trecut, locatia fiind foarte aproape de Rusia, iar Trump se afla intr-un turneu european si venea din Scotia.

"Marea teama este daca Putin si Trump se vor intalni singuri. Din aceasta cauza, nu vor exista "martori" la ceea ce se va discuta. Cred ca fostele state cliente ale sovieticilor, Romania dar si restul, ar trebui sa fie foarte ingrijorate. De exemplu, Trump i-a luat prin surprindere pe toti cand a anuntat ca SUA si Coreea de Sud nu vor mai avea exercitii militare comune", a declarat fostul agent FBI I.C. Smith pentru G4media.

Donald Trump a declarat, in urma intalnirilor pe care le-a avut in Marea Britanie, ca va pune din nou probema interferentelor Rusiei in alegerile din 2016 din SUA, dar ca nu se asteapta la un alt raspuns din partea lui Putin, decat negarea oricarei implicari, informeaza CNN.

Intalnirea dintre cei doi presedinti vine la initiativa liderului de la Casa Alba, care este convins ca relatiile personale dintre sefii de stat pot depasi problemele internationale complexe, scrie The Independent.

La fel ca si prezenta lui Trump la summit-ul NATO, intalnirea dintre presedintele american si cel rus are o doza mare de neprevazut si se stiu putine lucruri despre agenda negocierilor.

De asemenea, Trump a fost criticat foarte mult de democratii americani cu privire la lipsa de pregatire pentru un astfel de summit, senatorul John McCain solicitandu-i sa anuleze intalnirea cu Putin, potrivit Realitatea.net.