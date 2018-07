"Cred ca avem multi inamici. Cred ca Uniunea Europeana este un inamic, cu ceea ce ne face in domeniul comertului. Bineinteles ca nu ne-am gandi la Uniunea Europeana, dar este un inamic. Rusia este un inamic in anumite aspecte. China este un inamic economic, evident ca este un inamic. Dar asta nu vrea sa insemne ca sunt rai, asta nu vrea sa insemne nimic. Asta vrea sa insemne ca sunt concurenti", a detaliat Trump, care a spus ca UE "este foarte dificila".

Totodata, Trump a lansat un nou atac la adresa Germaniei, potrivit dpa. "Am o mare problema cu Germania", a spus el, facand referire la proiectul de gazoduct Nord Stream 2, care va aproviziona Germania cu gaze naturale rusesti. "Se presupune ca tu lupti pentru cineva si acel cineva da miliarde de dolari catre cel de care tu il pazesti... Este multa furie la adresa faptului ca Germania plateste Rusiei miliarde de dolari", a declarat Trump, adaugand: "Cred ca este un lucru foarte rau si pentru Germania. Ce, ridica steagul alb?".

Tusk: A spune ca UE si SUA sunt inamici economici reprezinta "fake news"

Uniunea Europeana si SUA sunt cei mai buni prieteni si a spune ca cele doua entitati sunt inamici reprezinta "fake news", a declarat duminica presedintele Consiliului European, Donald Tusk, dupa ce presedintele american a calificat UE drept inamic in chestiuni comerciale, informeaza Reuters., a scris Tusk, fost premier polonez, pe contul sau de Twitter.

