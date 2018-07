"Am spus intotdeauna ca avem nevoie de dialog cu Rusia. De aceea este bine ca Washingtonul si Moscova discuta intre ele. Ar fi un pas inainte daca aceasta intalnire va oferi impulsul pentru o dezarmare nucleara", a declarat Maas pentru publicatia Bild am Sonntag.

Insa Maas a adaugat: "Acela care isi jigneste partenerii, risca sa piarda la sfarsit. Acordurile unilaterale incheiate in detrimentul partenerilor vor afecta in cele din urma si SUA".

Trump, care se va intalni luni cu presedintele rus Vladimir Putin in Finlanda, a declarat saptamana aceasta ca Germania este "captiva Rusiei" din cauza dependentei energetice, scrie Agerpres.

Joi, Trump l-a descris pe Putin mai degraba ca pe un "competitor" decat ca pe un "inamic" si a spus ca se asteapta sa se inteleaga bine la primul lor summit de la Helsinki. De asemenea, Trump a apreciat ca intalnirea cu liderul de la Kremlin ar putea fi cea mai usoara intrevedere din timpul vizitei sale din Europa.

Presedintele Columbiei ii cere lui Trump sa vorbeasca cu Putin sa nu-l mai sprijine pe Maduro

Presedintele columbian in exercitiu, Juan Manuel Santos, i-a cerut sambata omologului sau american, Donald Trump, sa stea de vorba cu presedintele rus Vladimir Putin si sa-l convinga sa renunte sa mai sprijine regimul presedintelui venezuelean Nicolás Maduro, transmite EFE.

EFE aminteste ca, la 21 mai, presedintele Putin l-a felicitat pe omologul sau din Venezuela pentru realegerea la scrutinul prezidential si si-a exprimat disponibilitatea de a continua sa sprijine cooperarea dintre cele doua tari. Totodata, Putin s-a aratat convins ca "activitatea presedintelui Maduro in fruntea statului va permite garantarea dezvoltarii relatiilor de asociere strategica existente intre cele doua tari", potrivit unui comunicat al Kremlinului.

Acesta nu este singurul apel adresat lui Trump inaintea intalnirii de luni cu Putin. Unul dintre fiii lui Dawn Strugess, decedata la 8 iulie din cauza agentului neurotoxic Noviciok, i-a cerut duminica presedintelui Trump sa discute aceasta chestiune cu omologul sau rus.

Exan Hope, in varsta de 19 ani, vrea ca "asasinul sau asasinii" mamei sale "sa primeasca ceea ce merita", potrivit unor declaratii citate de cotidianul britanic Sunday Mirror, preluat de EFE. "Nu sunt de acord cu politicile lui Donald Trump si nu-l voi sustine niciodata, dar mi-ar placea sa discute despre cazul mamei mele cu presedintele rus. Avem nevoie sa se faca dreptate pentru mama mea", a spus tanarul.

Dawn Strugess, in varsta de 44 de ani, si partenerul ei Charlie Rowley, in varsta de 45 de ani, au fost otraviti cu Noviciok la 30 iunie in localitatea Amesbury (Anglia). Rowley se afla in continuare in spital in stare grava, insa Strugess nu a supravietuit efectelor otravii, fabricata de Uniunea Sovietica intre anii 1970 si 1980.

Este vorba despre acelasi agent neurotoxic cu care au fost otraviti fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia, la 4 martie, in localitatea vecina Salisbury. Guvernul britanic a acuzat Rusia de acest incident, care neaga la randul ei orice implicare.