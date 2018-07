"Mi-a spus ca ar trebui sa dau in judecata UE: 'Da in judecata UE. Nu intra in negocieri - da-i in judecata'", a declarat premierul britanic pentru BBC.

De asemenea, sefa guvernului britanic a tinut sa mentioneze ca presedintele american a sfatuit-o ca din moment ce se afla totusi in negocieri, nu ar trebui sa renunte.



"Vreau sa putem sa ne asezam la masa pentru a negocia cel mai bun acord pentru Marea Britanie", a adaugat Theresa May.

Donald Trump s-a folosit de o conferinta de presa cu May pentru a-si minimaliza declaratiile anterioare, mentionand ca a inteles de ce ea a catalogat sfatul ca fiind "putin cam dur". El a mai adagat ca Statele Unite si Marea Britanie ar putea semna un acord comercial "grozav" post-Brexit, noteaza wall-street.ro.