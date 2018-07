"Poate sa-si bage submarinul unde-l doare mai tare", a rabufnit scafandrul Vern Unsworth, sambata, intr-o declaratie oferita pentru CNN.



"Nu avea nicio sansa sa ne fie de ajutor. Musk habar nu avea cum stateau lucrurile la fata locului si cum aratau pasajele inundate. Submarinul are aproape 1,7 metri lungime, este construit dintr-un material rigid si nu avea cum sa depaseasca obstacolele si sa treaca prin numeroasele coturi ale pasajului. Nu avea cum sa inainteze mai mult de 50 de metri in pestera... a fost doar o incercare de a-si face publicitate", a adaugat el.

Vern Unsworth a facut parte din grupul de experti in scufundarea in ape subterane care i-a salvat pe cei 12 copii thailandezi si pe antrenorul lor de fotbal, care, in timp ce vizitau un sistem carstic au fost surprinsi de cresterea rapida a nivelului apelor, din cauza ploilor si au ramas izolati in pestera din data de 23 iunie.

Salvatorii au trebuit sa traverseze pasaje foarte inguste si complet inundate, pentru a ajunge la copii si pentru a-i scoate din pestera, scrie Agerpres.

In toiul operatiunilor de salvare, Elon Musk a postat, din Thailanda, un mesaj pe contul sau de Twitter: "Tocmai m-am intors de la Pestera 3. Minisubmarinul este gata de actiune daca va fi nevoie de el. Este construit din subansamble folosite la rachete si a primit numele 'Wild Boar' (mistretul n.r.) dupa numele echipei de fotbal din care fac parte copiii. Il lasam aici, in caz ca va mai fi nevoie de el in viitor".

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT